Daniela Aránguiz recibió particular regalo de sus amigos: “Me salen los cuernos hasta en la... Voy a ser una bruja”

Este fin de semana, Daniela Aránguiz se reencontró con algunos amigos que vienen directo desde Brasil a nuestro país. Tras su llegada, sus cercanos le trajeron unos particulares regalos y la modelo aprovechó de bromear con el tema de la infidelidad.

A través de sus historias de Instagram, la expareja del Mago Valdivia publicó una serie de videos, en se puede ver los registros de cuando llegó su amiga, Mari Seraphim, y su amigo Rick Abelini.

“No saben lo feliz que estoy de que estén aquí”, expresó la panelista de Zona Latina, mientras hacía un salud con sus invitados extranjeros.

Posteriormente, la exchica “Mekano” decidió mostrar algunos de los presentes que le trajeron sus amigos por su pronto cumpleaños. Una sandalias fucsias de taco alto, perfume, jabones, fueron los primeros obsequios.

Sin embargo, un artículo llamó bastante la atención de sus seguidores. Según le contaron uno de sus amigos fue a visitar a una tarotista en Brasil y le pidieron que sacara una carta para ella, luego mandaron a hacer una libreta y una taza con la misma imagen.

¿Y cuál fue la carta que salió para Daniela Aránguiz? El diablo, imagen de una mujer con cuernos y alas. “Me encanta, viste, me salen los cuernos hasta en la... Voy a ser una bruja, qué linda, me encanta”, comentó la mujer.

“El diseño de la portada representa la carta del diablo. En las cosas del amor, el aparecimiento de esta carta del diablo es indicio de una pasión avasalladora”, sentenció.