Naya Fácil le mostró a sus “facilines” el innovador regalo que le dieron: “Para mi florcita”

Nuestra querida Naya Fácil no deja de sorprendernos con sus historias de Instagram. Después de irse de carrete con todo anoche, hoy día le mostró a sus “facilines” un particular objeto que le obsequiaron con su compra en el mall.

Ella estaba en toalla después de la ducha, con un calzón en la mano y rociándolo con una especie de spray. “El otro día me pasé a comprar ropa interior al mall y cáchense lo que me dieron por mi compra, es un aromatizante de calzones para no andar pasada a choriflay”, comentó entre risas la icónica Naya.

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

“Lo encontré maravilloso porque tenían distintos aromas, este es de agua de rosas y chiquillos es muy muy rico. De hecho como me lo regalaron, pregunté si lo vendían y me dijeron que sí, así que a penas se me acabe este voy a comprarme otro”, agregó la influencer.

Naya Fácil Historias Fuente: Instagram

“Es aroma a rosas para mi florcita jijiji”, escribió en la historia anterior Naya. Sin embargo, en la siguiente foto que subió, se le cayó el mundo y con una cara de shock e incertidumbre se cuestionó si se lo regalaron por un motivo en específico, “o me habrán sentido mal olor”, comentó con emoticones con cara de sorpresa.