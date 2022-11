Yamila Reyna celebra un año más de vida: “Voy a festejar porque pu** que vale la pena estar vivos”

La comediante Yamila Reyna celebró un año más alrededor del sol y le dedicó una publicación de Instagram a su cumpleaños número 44. De igual forma, estuvo más que saludada de todos sus amigos en el mundo del espectáculo que le manifestaron su cariño.

“Hoy es mi cumpleaños. Había pensando en no festejarlo porque estoy muy ocupada, cansada y estresada a esta altura del año, pero haciendo una pausa para recibir este nuevo año, me doy cuenta cuántas cosas lindas he vivido este año”, inició el mensaje Reyna.

“Ella continuó enumerando todas las bendiciones que ha recibido en este 2022, “entre la familia, el amor, los amigos, los nuevos amigos, los proyectos y sobre todo, estar vivos en los tiempos que hoy vivimos, es un privilegio y un hermoso regalo. Así que decidí que voy a festejar porque puta que vale la pena estar vivos!!! ¡A brindar se ha dicho! Bienvenidos 44″, terminó la comediante.

Asimismo, en sus historias mostró el maravilloso vestido naranja que ocupó para celebrar su cumple, y también la comida post caña de anoche. “Pasando la caña después del sorpresón de anoche, que ya les voy a mostrar! Y seguimos festejando la vida”, escribió.

Historias Yamila Reyna Fuente: Instagram

La publicación se llenó de buenos deseos de famosillos como Javiera Contador, quien le escribió “Feeeeliz cuuuumpleaños Yami!! Nunca pares de gozar nena!!!”; Américo: “Felicidades mi querida Yamila 44 = 8 infinito , será tu mejor año!! ya verás”; Yazmín Vásquez: “Feliz cumple Yami linda ! Te mando un abrazo”, entre otros.

La amiga cercana que se hizo en su participación en el concurso de cocina Masterchef Celebrity, Begoña Basauri, le dedicó unas palabras en sus historias de Instagram. “La experiencia en Masterchef fue sin duda un antes y un después en mi vida. De todas las cosas buenas, Yamila Reyna fue de las mejores. Hoy mi negra de sonrisa fácil y gracia para hacer reír está de cumpleaños”, escribió.

“Yo solo puedo pedirle a la vida que nos de vida hasta que seamos unas señoras eternas, chuchetas, bailaoras, buenas para comer, gozando el mundo en un crucero, llenas de cirugías, botox y rellenos”, cerró la actriz.