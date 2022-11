Julio César Rodríguez se toma con humor los lienzos que le dejaron los camioneros durante el fin de semana

Julio César Rodríguez se toma todo para el humor y es por eso que esta mañana al ver a una de las periodistas de “Contigo en la Mañana” con los camioneros, se tiró una “tallita” respecto a los mensajes que le mandaron durante la paralización este fin de semana.

“Saludamos a Daniela Muñoz, un beso gigante, veo algunos camiones de mis amigos camioneros de fondo ahí, que me han hecho algunos carteles que me han enviado por Instagram y lienzos”, dijo el conductor.

Y es que claro, porque los camioneros colgaron lienzos en los vehículos detenidos, con mensajes hacia el periodista, tras la tensa conversación que tuvo con uno de ellos el pasado viernes.

“Julio César deja la marihuana, hablas puras hue**”... el letrero de los camioneros contra el periodista, que se vio en despacho de C13 pic.twitter.com/Y0hXeDN1E7 — Angélica Baeza (@AngieBaeza) November 27, 2022

La discusión

En una larga y tensa discusión el dirigente de camioneros, Sergio Farías, puso a prueba la paciencia del conductor en diversas ocasiones. Rodríguez con el acta de acuerdo en mano del Gobierno y los Gremios de Transporte Terrestre, le discutía al dirigente sobre su presencia en las calles, a pesar de esta resolución firmada el 21 de noviembre.

Farías reclamaba que no se juntaron con ellos, sino con el gremio “de los ricos”. Ante esto, el animador acusó que el problema se debía más a un problema de comunicación interno entre los gremios de camioneros que a una falta de acuerdo.

Asimismo, el dirigente afirmó que los camioneros no querían salir a trabajar por la delincuencia, ya que han asesinado a miembros del gremio durante sus horas de trabajo. El conductor le replicó que todos los chilenos están en las mismas, “Sergio, si estamos todo hasta la tusa con la delincuencia, sino solo matan a camioneros, matan a gente todos los días. Su dolor no es de usted no más”, sentenció.

En el momento que comenzaron a hablar sobre el precio de los combustibles, lo cual forma parte de sus demandas, el animador le preguntó en el caso de si es que bajaban los precios en 300 pesos a los camioneros, pero Farías cortó su caso hipotético y mencionó que debía ser para toda la gente. “A toda la gente Julio César, tiene que ser bajado del letrero para que se vean beneficiados”, comentó. “A la gente no se lo van a bajar”, respondió el animador.

“No he visto ninguna negociación de los camioneros, en mi vida, donde pongan en el petitorio final que bajen la bencina a todos los autos”, afirmó el animador. “Cuando hablamos de los combustibles, hablamos en general. Tú encuentras para la risa que todos los jueves los combustibles suban”, respondió el dirigente.