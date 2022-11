Comió fideos y sobras del día anterior y terminó con ambas piernas amputadas

Impactante es la historia de un joven de 19 años, que sufrió la amputación de ambas piernas y por una razón que realmente sorprende. Todo esto ocurrió debido a que comió las sobras de la comida del día anterior.

La revista científica The New England Journal of Medicine, lleva el caso y cuenta detalles de lo ocurrido. El joven llegó al hospital de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, con un fuerte dolor abdominal y náuseas.

Obviamente en la urgencia le preguntaron qué había comido, a lo que contestó que tallarines, pollo y arroz de una comida que había guardado en su casa tras ir a un restaurante.

Los síntomas

Pero no sólo tenía dolor en el estómago, sino que también en el pecho, dificultad para respirar, visión borrosa, debilidad generalizada, mialgias difusas, fiebre y una decoloración púrpura en la piel.

A su llegada fue tratado por shock, insuficiencia orgánica, erupción reticular progresiva y manchas en la piel que se extendieron por todo el cuerpo, provocando necrosis en los brazos, piernas y gangrena. Por este motivo, debieron amputarle ambas piernas debajo de la rodilla.

Tras estabilizarlo y realizarle varios exámenes, descubrieron que había sido infectado por una peligrosa bacteria llamada Neisseria meningitidis, que provocó la coagulación de su sangre y el fallo hepático.