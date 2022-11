Joven quedó en coma tras accidente, despertó al mes y se enteró que su novio la dejó por otra mujer

Brie Duval es una joven australiana de 25 años, la cual vivía en Canadá, cuando sufrió un accidente: una de las paredes de un estacionamiento estaba en construcción y como estaba oscuro, ella no se dio cuenta que el suelo se encontraba 10 metros más abajo del muro, cayendo al vacío.

Producto de este hecho, la mujer se partió el cráneo y sufrió una lesión cerebral, quedando en coma. El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2021, en momentos que se encontraba con un gran presente: tenía el trabajo de sus sueños y estaba a punto de casarse con su novio tras cuatro años de relación.

Despertó del coma y su novio había desaparecido

Según consigna Clarín, la joven debió ser trasladada de urgencia en un avión al Hospital de la Universidad de Alberta, en donde los médicos afirmaron que solamente tenía un 10% de probabilidades de sobrevivir.

“Le dijeron a mi madre que tenía un 10 por ciento de posibilidades de vivir y que debería irse a Canadá lo antes posible porque las cosas no pintaban bien”, recordó Duval.

Todo esto ocurría en momentos que la pandemia de covid vivía un peak en Australia, por lo que su familia no podía viajar a Canadá. Ante esto, lo único que pudieron hacer sus padres fue decirles a los médicos que mantuvieran el soporte vital de Brie encendido y que bajo ninguna circunstancia lo debían apagar.

Y pese a la distancia, su familia empezó a recibir buenas noticias: la joven comenzaba a mostrar signos de mejora y un mes después despertó. Eso sí, no recordaba nada ya que tuvo amnesia y con el correr de los días comenzó a rearmar su historia.

Cuando sintieron los médicos que Duval estaba ya lista, le pasaron su celular. Allí la mujer se enteró que su novio la había bloqueado de redes sociales, desapareciendo por completo. En ese sentido, jamás tampoco la fue a visitar mientras estuvo hospitalizada.

“Me dieron mi teléfono y lo primer que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días”, relató la joven al diario británico Mirror.

“Abrí mi celular y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: ‘Ahora estoy con él. Se mudó acá. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames’”, expresó.

La joven finalmente vivió todo su proceso de recuperación sola y nunca más supo del hombre con el que se iba a casar. “No supe nada de él desde que estuve en el hospital, me olvidó completamente. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto”, afirmó.

La nueva vida de Brie Duval

Luego de unos meses, Duval logró volver a Australia en donde dio a conocer su historia a través de redes sociales, además de contar con el apoyo de su familia.

“Verlos me habría ayudado. Luché mucho, tuve una experiencia cercana a la muerte. Estaba confundida, tenía miedo y literalmente lloraba todos los días. Definitivamente era algo que no quería volver a vivir nunca más”, indicó.

Eso sí, la joven tiene que aprender a convivir con las secuelas que quedó. “Es frustrante no poder hacer las cosas que quiero, mi claridad mental no está ni cerca de donde solía estar, tengo confusión mental. Tener una lesión cerebral traumática es como tener síntomas de conmoción cerebral que continúan y no desaparecen”, manifestó.

“Es una lucha porque la cuestión es que no estás visiblemente discapacitado. Visiblemente me miras y piensas que estoy en perfecta salud física y mental. No parece que tenga una lesión cerebral, pero es una gran parte de mi vida. Lucho todos los días para funcionar y hacer las cosas simples que solía hacer”, concluyó.