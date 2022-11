“Deja muy mal a la cámara...”: Ale Valle le envió duro mensaje a Pamela Jiles tras su tenso cruce con Cariola

La periodista Alejandra Valle no se quedó callada ante las palabras de la diputada Pamela Jiles, quien durante el día de ayer, tuvo una tensa discusión con la parlamentaria comunista, Karol Cariola, en la Comisión de Constitución.

Recordemos que Jiles solicitó, una vez más, tramitar el “sexto retiro”, a lo que Cariola, como presidenta de la comisión, respondió que por reglamento no es posible ver el tema hasta abril de 2023, tal como consigna el sitio de La Cuarta.

Sin embargo, la respuesta que recibió la diputada Pamela Jiles hizo que terminara saliendo de la sala y que Cariola la tratara de cobarde por lo mismo.

Analizando la actualidad en el programa donde es panelista, La Voz de los sobran, Ale Valle dijo que: “Si vas a estar hablando en contra de alguien, al menos quédate con esa persona ahí conversando para que escuches sus descargos de vuelta. Estamos hablando de violencia política y que deja muy mal a la Cámara de Diputados”.

Además, Alejandra envió un mensaje directo a quien es conocida popularmente como La Abuela:

“Pamela Jiles, con todo respeto, en la buena onda que siempre nos tuvimos, trabajamos juntas, nos respetamos... ¿Hay algo más de lo que pueda hablar que no sean los retiros? ¿Y por qué ella dice que cuando hablamos de retiros, la otra persona, que está en contra de los retiros, está apoyando a las AFP? No, las personas comunes y corrientes queremos que se acaben las AFP porque no funcionan, y usted está hablando de retiros. ¿De qué está hablando? No sé”.

