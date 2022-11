Kathy Salosny fue víctima de acoso por parte de “Florcita Motuda”: le tocó el poto y la trató de “mina histérica”

Kathy Salosny finalmente lanzó su “El abuso no es un espectáculo”, en el cual reveló que fue víctima de acoso por Raúl Florcita Alarcón, más conocido como “Florcita Motuda”, tras tocarle una parte íntima de su cuerpo.

Según lo rescatado por Tiempo X, el desagradable momento se dio en medio del programa “Memorias del Futuro”, en donde también compartió estudio con Claudio Narea de Los Prisioneros, con la fallecida actriz Gabriela Velasco y con el exdiputado.

El medio asegura que el comportamiento de “Florcita Motuda” era abusivo, a tal punto de que “era de los que te decían que estabas rica o que te miraba descaradamente el poto. Hasta que un día estábamos en el set me lo agarró y yo le pegué un manotazo. Varios me vieron, ninguno de los otros hombres que me rodeaban dijo nada en mi defensa”, expresó la comunicadora.

Sin embargo, Kathy no lo dejó pasar y le paró los carros: “¿Qué te crees?” le reprochó, a lo que el exdiputado respondió “Ay, la mina histérica”, minimizando la grave situación.

Finalmente, Salosny le comentó el hecho al director del espacio, por lo que el músico fue despedido unas semanas después. Sin embargo, el equipo no supo los reales motivos de su salida.