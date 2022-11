Kel Calderón con la fiebre mundialera: Llegó a Qatar junto a excompañera de “Karkú”

La conocidísima influencer Kel Calderón ya aterrizó en Qatar para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ella viajó auspiciada por la marca de cerveza Budweiser, al evento deportivo más importante del fútbol,.

“¡Y sí! Nos vamos a Doha para vivir este mundial desde el mismísimo estadio”, escribió desde el aeropuerto junto a una Budweiser. “Me da risa porque en el aeropuerto estamos todos esperando el mismo vuelo a Doha”, comentó en otra historia.

“Vamos a vivir este mundial con personas de 75 países diferentes, más de 250 creadores de contenido de todo el mundo en el Bud Hotel”, señaló la influencer cuando se subió al bus de traslado. Kel después mostró una habitación de lujo repleta de artículos deportivos la cual visitó en la sede del mundial.

Este evento incluyó una reunión con su excompañera de elenco de la serie juvenil “Karkú”, Coni Piccoli, la cual fue emitida de 2007 a 2009 por TVN. “La mejor combi” escribió Piccoli desde el avión junto a Kel, una vez que llegaron a Qatar, también fueron a almorzar juntas.

Anteriormente, Calderón habló sobre las restrictivas e injustas medidas que tiene el país sobre la vestimenta de las mujeres. “Es preferible no llevar cosas excesivamente escotadas. Ya tuve algunos tips del equipo de cosas que podemos llevar o no. Hay que adaptarse, independiente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, siempre las diferencias culturales son interesantes de ver”, comentó a ADN.

“Hay que ser ubicada. Hay cosas que obviamente me molestan mucho de las leyes de Qatar, de hecho uno podría discutir si era una sede para hacer el Mundial. Yo creo que no, pero bueno, ya está”, concluyó Kel.

Revisa las historias a continuación:

Historias Kel Calderón Fuente: Instagram

