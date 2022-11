Mujer intenta abrir puerta del avión en pleno vuelo porque “Jesús le dijo que lo hiciera”: generó pánico

Una mujer generó minutos de terror en un vuelo en Estados Unidos, protagonizando un incidente que derivó en que un avión terminara aterrizando de emergencia. Esto luego que intentara abrir una puerta, asegurando que fue porque “Jesús le dijo que lo hiciera”.

La historia

Según consigna TN, el FBI y documentos judiciales publicados en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para Arkansas entregaron más detalles del caso.

Allí se indica que la mujer de 34 años caminó hacia la parte trasera del avión y se detuvo frente a la puerta de salida.

Al ver esto, una azafata se le acercó y le señaló que usara el baño o bien, que se devolviera a su asiento. Ante esto, la pasajera le dijo que quería mirar por la ventana.

Cuando la trabajadora le respondió negativamente, comenzó a tirar la manija para intentar abrir la puerta, en momentos que volaban sobre los 37.000 pies de altura.

Otra pasajera que se dio cuenta del hecho y que escuchó que la mujer quería abrir la puerta, se puso de pie e intento ayudar a frenarla.

Ante esto, tiró a la pasajera al suelo para que no abriera la puerta. Sin embargo, desde el piso comenzó a morderla en el muslo, hasta que logró soltarse.

Luego del incidente, la mujer comenzó a golpearse la cabeza contra el piso y afirmó que Jesús le dijo que tenía que volar a Ohio y que abriera la puerta del avión.

Finalmente, el incidente provocó que el avión aterrizara de emergencia, indicando posteriormente la mujer en su declaración que se levantó de su asiento porque no podía respirar, indicando que no recordaba que ella intentara abrir la puerta, asegurando que normalmente no hace esas cosas.