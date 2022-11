No se pasen rollos: Coté López aseguró que jamás subiría indirectas para su marido en sus redes

La relación de los famosos siempre ha sido un tema de interés para las personas, quienes quieren un vistazo de la vida personal de la gente a la que siguen. Una de las parejas más consolidadas en el espectáculo chileno es la de María José López y Luis Jiménez, quienes en su momento dieron mucho de qué hablar.

En una ronda de preguntas de sus seguidores, le consultaron a Coté López si es que nunca peleaba con su esposo y si alguna vez hacía alusión a estos conflictos en sus redes sociales. “Sí peleamos obvio jajaja pero muy poco la verdad y muy cortito”, comentó.

“Jamás he subido ni subiría indirectas acá, me parece infantil. Así que cuando vean canciones tristes o mensajes, simplemente me gustaron, no tienen dedicación”, aclaró la empresaria de ropa y cosmética.

No es primera vez que Coté López ha sido consultado sobre si tiene conflictos dentro de su matrimonio, en un live de Instagram hace un par de meses atrás, respondió a la misma consulta. “No peleamos mucho, es que nos llevamos bien, lo que pasa es que igual nosotros llevamos hartos años juntos, entonces ya nos conocemos bien”, mencionó.

“Sabemos lo que nos molesta y lo que no nos molesta. Antes de, hacemos todos los pasos antes para evitar una pelea (...) Peleamos por tonteras, cosas muy tontas y nos arreglamos al tiro”, concluyó la psicóloga.