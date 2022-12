“Perreo hasta abajo, hasta el -4”: Claudio Orrego bromeó y se despeinó en nueva entrevista

En una entrevista en el programa “El Chile Que Viene” de Súbela, el Gobernador Regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se despeinó y habló de sus anécdotas más lúdicas durante su carrera política.

El animador del espacio Ignacio Franzani comenzó con una ronda de preguntas rápidas y una de ellas era cuál era su carrete perfecto. “Uno que me encanta cantar, no canto nada de bien, pero me encanta. Yo creo que una noche de guitarreo con vino, es una cosa ya fantástica, con amigos por supuesto”, comenzó.

“Lo otro es que me encanta bailar, puede ser salsoteca, puede ser reggaeton, rock o una mezcla de todas las anteriores”, comentó. El periodista le preguntó, ¿El Gobernador perrea”, a lo que Orrego le dijo “perreo hasta abajo, hasta el menos cuatro”, contó entre risas

En la misma sección le consultó sobre su meme favorito, “tengo tantos memes, tengo como una colección de memes. Por lejos el que marcó una era fue esa foto que aparezco con Aylwin y con Frei, muertos de la risa, y yo diciendo: ‘Y les dije que no hicieran asados para no contaminar’. Esa fue una frase sacada de una conferencia de prensa, no bien preparada por supuesto, y se transformó en un meme”, comentó.

Claudio Orrego Fuente: Youtube Súbela

Franzani inmediatamente le preguntó por el “Orreneke”, la canción de trap que el Gobernador hizo para concientizar sobre la crisis hídrica. “Voy analizar todo lo que está pasando, hay mucha gente que mal se está portando, regando a las doce a pleno sol”, son unas de las letras de dicha canción.

“Mi incursión en la música urbana fue breve, pero con algo de impacto. Fue un poquito fugaz, pero debo decirte que logramos el objetivo, con poco tiempo, recursos limitados de mi equipo y mucha creatividad, logramos que se hablara de la escasez del agua en todos los medios de comunicación”, relató Orrego.

“Algunos creyeron que habíamos gastado millones de millones, no, millones y millones de entusiasmo, pero no de plata”, concluyó el Gobernador sacando risas al conductor.

Sin embargo, no todo fue talla, de hecho la mayor parte de la entrevista la dedicaron para hablar de las competencias políticas que tiene su cargo como Gobernador. Además, de referirse a la compleja situación que está viviendo el Gobierno y el país, especialmente con el aumento de la delincuencia.