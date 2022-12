“Feliz y renovada”: Mariela Sotomayor mostró los primeros resultados de sus dos cirugías estéticas

Mariela Sotomayor dio cuenta este jueves a sus seguidores de redes sociales de las primeras imágenes de su renovado rostro luego de haberse sometido la semana pasada a dos cirugías estéticas.

Una de ellas, una lipoescultura vaser para diluir la grasa de su papada, y la otra, una liposucción del material graso de su papada.

En su cuenta de Instagram, donde suma cerca de 180 mil seguidores, la figura de televisión publicó una fotografía en la cual se puede apreciar su rostro una vez realizadas ambas cirugías y el resultado de las mismas con un rostro más perfilado.

Feliz con su cirugía estética

“Feliz y renovada. A una semana de mi cirugía de lipoescultura vaser y liposucción de papada con mi @dr.joseluismonardez en @clinica.ceys (...) ya les iré mostrando más avances”, escribió Mariela, quien ya había dado cuenta de las operaciones que se realizó el pasado 22 de noviembre.

“Me veo terrible. Mira como me veo, que atroz. Tengo puesto esto (modelador facial) porque me hicieron una lipo de papada. Fue súper suave todo, no sentí dolor. Para poder sacarme la grasa te ponen agüita, suero, para separar la grasa, y me hicieron una lipo de papada, aparte de la lipoescultura que me hicieron. Estoy súper contenta. Me sentí como súper tranquila, lo más importante, la tranquilidad que sentí en el pabellón, fue genial. No me dolió absolutamente nada, no me duele ahora nada. Estuvimos como unas tres horas y me sacaron una muy buena cantidad de grasa, no tengo el dato de cuánto fue, pero creo que fueron casi cuatro litros”, explicó la periodista, quien aseguró que estas cirugías “es algo que no se compara con nada”.

Mariela Sotomayor mostró el resultado de su liposucción de papada. Fuente: Instagram @mariela_sotomayor.

“¡Salió todo muy bien! Me veo terrible, pero entenderán el contexto. Me realicé una lipo escultura con el @dr.joseluismonardez de @clinica.ceys y estoy feliz porque sé por experiencia propia que todo lo que viene es la raja. Las que se han hecho lipo saben de lo que hablo (...) sentirse bien con uno misma (...) es algo que no se compara a nada. Un beso a todos, hoy comienza una nueva etapa de mi vida y la voy a vivir tanto como la voy a disfrutar, de eso estoy segura”, finalizó.