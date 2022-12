Perla Ilich no se las mandó a decir con nadie: “Ensuciar a alguien es súper fácil, pero después llega el karma”

La exchica reality Perla Ilich espera ponerle punto final a las polémicas. Ella subió una imagen a Instagram con un texto donde envió un mensaje a sus seguidores y las mujeres con las que ha tenido conflictos últimamente, que se podría inferir son Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz. Sin embargo, no existe certeza que estos dichos estén dirigidos a ellas.

“Lo he dicho muchas veces y espero que esta sea la última vez que me vinculen con alguna mujer infeliz que hable de mí. Yo soy una mamá de tres pequeños que ha logrado mantenerse por sí misma, sin pelar, sin insultar y sin colgarse de alguien. No me interesa eso”, comenzó.

“A mi edad busco brillar por mi misma, por mis propios logros y no por hablar de mal de alguien, a esas malas intencionadas. Yo solo les deseo lo mejor y dejo en manos de Dios, la gente sabe que yo amo lo que hago: mis ventas, mi publicidad, rifas, a mis hijos, sacarme la chucha para salir adelante”, continuó Perla.

“Ensuciar a alguien es súper fácil, pero después llega el karma y eso es parte de la vida”, concluyó la exconcursante de “El Discípulo del Chef”, quien últimamente fue acusada por Adriana Barrientos de hacerle magia negra a ella y a Daniela Aránguiz.