“Realmente me enamoró”: Argentina que “joteó” en vivo a Roberto Cox quiere conquistarlo a toda costa

Luego que una hincha argentina apareciera piropeando al periodista Roberto Cox, mientras él hacía un despacho, el medio LUN decidió contactarla, porque además, ella misma subió a sus historias de Instagram una post conversación que tuvo con él tras el momento que se viralizó en redes sociales.

“Lo estuve boludeando por media hora, diciéndole de todo, del Brad Pitt chileno... y él siempre con respeto, no me decía absolutamente nada” , relató la chica llamada Florencia Moncalvillo, de 33 años, al diario Las Últimas Noticias.

Sus palabras llamaron la atención de varios medios como La Cuarta, porque al parecer la atracción que dijo sentir por el periodista de Chilevisión, no eran palabras para la tele no más.

“No soy tímida. Y lo que dije fue con sinceridad. Me parece una persona sumamente linda y que le pasa el trapo a Benjamín Vicuña. Apenas lo vi me llamó la atención y lo empecé a filmar con mi celular. Sos hermoso, le decía. Que tenía los ojos más lindos. Él, sumamente tímido, no me decía nada, solo gracias”, siguió relatando la joven oriunda de Córdoba que reconoció ser una “caradura” y “extrovertida”.

Pero ojo que aseguró haber quedado profundamente enamorada del chileno Roberto Cox: “Todo el día estoy subiendo historias y hablo con gente, pero el que realmente me enamoró acá en Qatar fue Roberto , todas las demás historias no tienen ese condimento”, juró al medio nacional.

“Es refachero”

Cuando le preguntaron si se volverán a ver, Flor dijo: “Me quedo hasta el 19 de diciembre y tengo entendido que Robert también, así que nos vamos a volver a ver, pero lo que pase entre Argentina y Chile queda entre Argentina y Chile”.

Imagínese que ella hasta se imagina presentándolo a sus papás. “Me gustó que es refachero, buen mozo, es el típico hombre para presentar a los padres. La verdad es lindo” , aseguró.

“Lo meto en la valija y me lo llevo a viajar por el mundo. Lo meto en la mesita de luz para sacarlo y mirarlo cuando me acueste (...) Si ganamos la semifinal el 13 de diciembre, al día siguiente me compro una tortita y festejo mi cumpleaños con el Robert”, indicó Flor, revelando que tras el mundial se irá a viajar por otros países y que claramente le gustaría llevar a Roberto Cox.

Instagram Flor de Argentina