Cambió a su pololo por una Mercedes Benz: tuvo que terminar y luego besar a otro a pedido de un influencer

Una increíble historia ya es éxito viral, tanto por su desarrollo y final. El influencer HotSpanish ofreció a varias parejas una camioneta Mercedes Benz si es que terminaban sus relaciones de pareja. Y bueno, como en todo tipo de cosas, hubo una que dijo que sí.

Y el influencer se enfrentó a varios rechazos, no no no, hasta que finalmente una joven aceptó terminar con su novio y recibir la camioneta, ya que según ella “las cosas ya no marchaban bien”.

El joven no podía dar crédito a que su pareja estuviera pensando en dejarlo y cambiarlo por un vehículo, pero la mujer le insistía que podría hacer muchas cosas con la Mercedes y que ellos ya no estaban bien.

La joven debía decirle a su pareja que terminaba con él y luego besar a un amigo del influencer. Haciendo todo esto, ya sería dueña de la camioneta.

Y lo hizo, pero lo que no sabía es que la Mercedes era de juguete, se fue molesta, siguiendo ahora a su exnovio.

