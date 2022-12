El “Mago” lo hizo otra vez: Jorge Valdivia salió a relucir su trabajado abdomen

Mediante su perfil de Instagram el ex futbolista y panelista de un programa deportivo, Jorge “Mago” Valdivia, llamó la atención de sus fanáticos tras publicar una foto en sunga, mostrando su trabajado abdomen.

“Y un día elegí cuidar mi cuerpo, elegí llevar una vida sana para sanar. ‘Don’t forget to smile’ (no olvides sonreír)” , detalló en el pie de foto el ex crack de La Roja.

Además, compartió una historia con un registro desde más cerca, con la cara cubierta por un emoticón, y señaló “Me faltan 2 calugones” .