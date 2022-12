Roberto Cox no quiere traer regalos de Qatar: “Sepan entender que no puedo llevarles a todos”

Parece que Roberto Cox está cansado de sus amigos, puesto que todos le han pedido regalos o recuerdos de sus viajes, especialmente del Mundial de Qatar 2022.

Ya van dos semanas desde que comenzaron las aventuras del periodista de Chilevisión en el país árabe, en donde además de probar comidas típicas y hablar con los hinchas, ha recorrido varios lugares de la zona. Asimismo, se ha llevado varios piropos, sobre todo de una argentina que no fue nada tímida y dijo que era más guapo que Benjamín Vicuña.

Sin embargo, no aguantó que le pidieran tanto favor mientras se encuentra trabajando y le mandó un mensaje a sus conocidos: “Me han pedido 400 imanes de regalo. Sepan entender que no puedo llevarles a todos. Conclusión: no le llevaré a ninguno”, expresó mediante sus historias de Instagram.

Posteriormente, y más en tono de broma, Roberto les hizo una invitación: “Cuando quieran nos juntamos a tomar algo y les cuento todas las anécdotas del viaje ¿Les parece?”, escribió en su cuenta de Instagram.