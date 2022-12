“Les muestro hasta las espinillas”: Coté Quintanilla reveló el motivo de no publicar a su pololo en sus redes

Una original respuesta fue la que encontró este lunes la cantante y actual figura de Mega, María José Quintanilla, para salir al paso de un seguidor que le preguntó porqué no mostraba a su pololo en sus publicaciones de redes sociales.

Habitual usuaria de plataformas digitales, Quintanilla es una de las artistas chilenas más populares en Instagram, red social donde suma un millón y medio de seguidores y desde la cual no tardó demasiado en explicar los motivos de su decisión en un hilo de preguntas que publicó en sus historias y en las que primero les deseó una buena semana a sus fans.

“Hola. ¿Que tal? ‘Quiubo’. Deseo que toda la gente que vea este video le vaya increíble esta semana. Que sea una hermosa semana. ¿Ya? Sex appeal y flow violento, que si estás pasando por esos días donde la cosa no va tan bien, que tengas esa fuerza interna para dar vuelta la situación. ¿Ya? ¡Vamos, que se puede, chemimaire (sic)! Ya se me salió la xuxada”, señaló.

La aclaración de María José Quintanilla

Tras su declaración de intenciones llegó la indiscreta pregunta que la cantante se apresuró en responder.

“¿Por qué a tu pareja no le gusta salir en redes sociales? ¿Le incomoda perder su privacidad? Saludos, Cote”, fue la consulta que la figura nacional respondió con una particular dosis de humor.

“No es que no le guste salir en mis redes, sólo que eso es parte de mi vida privada y no puedo andar mostrando todo”, inició la cantante, quien luego de tararear su respuesta no descartó que en “algún minuto” comparta con ella algún reel o historia en la plataforma.

María José Quintanilla. Fuente: Instagram @mjqoficial.

“Imagínate amigo, tendría que mostrar así como voy al baño. A tí no te gustaría, ah. Pero eso no quiere decir que en algún minuto no salga”, aclaró Coté, quien finalmente le pidió algo de calma a sus fanáticos más involucrados con su vida privada.

“Relájense un poco hermanos, no pueden estar (...) les muestro hasta las espinillas, qué más quieren, jajajá”, aclaró la figura de Mega.