Máximo Menem se sinceró sobre su cáncer y el importante rol de Cecilia Bolocco: “No sé cómo explicarle que nunca sentí miedo”

Máximo Menem Bolocco contó detalles desconocidos sobre el cáncer que sufrió cuando tenía 14 años, en donde aseguró que su madre, Cecilia Bolocco, tuvo un rol fundamental para que no se sintiera solo durante este fuerte episodio de su vida.

En una conversación con “Somos tu voz”, el joven recordó que “fue algo muy repentino, todo el año 2018 tuve síntomas muy raros, era inexplicable. Tenía temperatura de 37,1 de fiebre, de temperatura, todos los días”.

“Sólo en las mañanas me dolía la cabeza, detrás de los ojos, era muy raro. (...) Habían síntomas que para mí eran normales, porque los sentía todos los días, no le tomaba importancia. Todo ese año fui harto a la clínica para saber qué tenía, me decían que era migraña y me mandaban de vuelta a la casa”, reveló.

Aunque los diagnósticos de los doctores decían que solamente era un dolor de cabeza normal, el síntoma nunca se fue, por lo que decidió abandonar el colegio. “Todo fue relacionado al tumor, el que estaba en el lóbulo frontal izquierdo, la parte emocional del cerebro”.

El verdadero diagnóstico

Todo cambió “el martes 13 de noviembre de 2018, me despierto y me dolía la cabeza. Le digo a mi mamá, y me responde: ‘Qué raro. Si no está yendo al colegio por qué inventaría esto ahora’. (...) Luego de ducharme comienzo a sentirme pésimo, voy al baño y vomito de la nada. Me miro al espejo y dijo: ‘Esto no está bien’”, contó.

Tras padecer los dichos síntomas, Máximo partió a visitar la clínica, pero nuevamente fue víctima de una negligencia de la doctora.

“Mi mamá habla con la doctora y dice: ‘Háganle de todo, todo tipo de exámenes, lo que sea. Es la séptima vez que venimos a la clínica y le dicen lo mismo’. Me hacen escáner y un PET (Tomografía de emisión de positrones), ahí salió el tumor del porte de una pelota de tenis”, recordó.

El único retoño de la exMiss Universo aseguró que el equipo médico de la Clínica Las Condes le salvó la vida y pudo cumplir su único deseo, pasar su cumpleaños en casa.

Sin embargo, el rol más importante en su recuperación fue su madre. Fue todo el mundo a verme, mi familia, siempre muy acompañado. No sé cómo explicarle que nunca sentí miedo. Mi mamá fue fundamental en eso, no sé que habría hecho sin ella, estuvo acompañándome en todo. Me decía que estaba sano, y era verdad. Sólo tenía que sacarme esa cosa e irme a la casa”.

Acá puedes ver la entrevista completa: