Mujer se tatuó los globos oculares y ahora está arrepentida: se está quedando ciega

Anaya Peterson, una mujer de 32 años y madre de cinco hijos residente en Irlanda del Norte, se encuentra pasando un difícil presente, en el cual se declara arrepentida de una decisión que tomó: tatuarse los globos oculares. ¿La razón? Actualmente está perdiendo la visión, por lo que se está quedando ciega.

La historia de la mujer

La estudiante de Derecho es amante de los piercings y de los tatuajes, y tomó la decisión de tatuarse los globos oculares siguiendo los pasos de la modelo Amber Luke.

“Solo iba a hacerme un tatuaje en el ojo al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, relató a Kennedy News, acorde a lo consignado por el New York Post.

En ese sentido, afirmó que su hija de 7 años le pidió que no lo hiciera. “Me dijo que no quería que me hiciera eso y me preguntó: ‘¿Qué pasa si te quedas ciega?’ Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto”, indicó.

Al respecto, Peterson se tatuó ambos globos oculares: uno azul y el otro morado. Y ahora se arrepiente de no haber escuchado a su hija, ya que terminó en el hospital después de una posible reacción a la tinta, detallando que podría desarrollar cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia no puedo ver las características de las caras. Si no me hubiera tatuado los ojos, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso”, expresó.

Cabe mencionar que en 2020 decidió tatuarse su globo ocular derecho azul y pese a tener molestias menores, a fines de ese año volvió a hacer lo mismo, tatuándose morado su globo ocular izquierdo.

Pero en agosto del 2021 comenzaron los problemas tras despertar con los párpados muy hinchados. Ante esto, terminó en el hospital y los médicos debieron hacerle un tratamiento vía intravenosa, además de realizarle una biopsia de uno de los ojos.

“Fue traumático pasar por eso. Solo recuerdo haber pensado: ‘No volveré a hacer esa mierda, con el tatuaje del ojo’. Definitivamente no volveré a hacer esa mierda”, manifestó.

“Básicamente estoy a punto de quedarme ciega”, expresó en el video, que cuenta con más de 8 millones de reproducciones y en donde se llenó de críticas por su decisión.