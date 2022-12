Natalia ‘Arenita’ Rodríguez contó detalles de su hospitalización: “Tuve un embarazo (...) estaba en riesgo mi vida”

El pasado lunes 5 de diciembre, Natalia Rodríguez, más conocida como ‘Arenita’, causó revuelo en redes sociales tras compartir una fotografía en un hospital en Dinamarca tras ser operada de urgencia.

A través de Instagram, la influencer reveló algunos detalles sobre el complejo diagnóstico: “Ahora que me siento mucho mejor les cuento. Ayer me hospitalizaron porque tuve un embarazo ectópico, es cuando el óvulo fecundado queda atrapado en la trompa de falopio”, relató de entrada.

Posteriormente, confesó que los médicos tuvieron que tomar una drástica decisión puesto estaba en riesgo su vida. “Tuvieron que remover mi trompa de falopio derecha, porque estaba en riesgo mi vida. Me dio penita cuando me dijeron, pero no tenía otra opción que aceptar la ayuda”, explicó a sus seguidores.

Según las palabras de Natalia, fue trasladada a una habitación donde tuvo que esperar dos horas a que se desocupara el pabellón. Aunque recalcó que en todo momento estuvo apoyada de su marido y su suegra.

Finalmente, la operación salió de forma exitosa y compartió algunos divertidos registros de ella mientras se encontraba en reposo.

“Muchas cosas pasaron en un día y aún estoy asimilando todo, pero me siento tranquila”, expresó tras mostrar cómo quedó su abdomen tras la operación.