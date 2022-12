¡Merecido!: Christell Rodríguez recibió importante reconocimiento acádemico

Este martes 6 de diciembre, Christell Rodríguez vivió un especial momento en su vida universitaria puesto que fue premiada por sus esfuerzos en sus estudios.

Cabe recordar que la intérprete de “Mueve El Ombligo” está viviendo una importante etapa, esto tras comprometerse junto a su pareja, con quien se casará muy pronto en la Región de Valparaíso.

No obstante, Christell debe terminar un par de cosas antes de la ceremonia, entre ellas el semestre de su carrera universitaria. En este contexto, es donde la cantante se destacó como la mejor estudiante de fonoaudiología del 2021.

“No es mi título aún, pero es un paso grande y muy importante, aun así me da cosa compartirlo, pero creo que es algo por lo que debo estar orgullosa, mi esfuerzo ha sido honrosamente reconocido y me siento orgullosa de mi desempeño académico hasta el día de hoy”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agradeció el apoyo de su novio y de sus amigas más cercanas: “Ha sido un año de muchos desafíos, cansancio y esfuerzo y estas instancias también me motivan a seguir. Ya queda poco para terminar este semestre y solo 1 añito para ser fonito. Gracias mi amorcito y a Camila Fretto por acompañarme hoy”, finalizó.