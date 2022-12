“Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón”: Cecilia Bolocco nuevamente pide disculpas e intenta remediar la situación

Cecilia Bolocco volvió a las redes sociales para hacer sus habituales transmisiones en vivo, en donde habla de todo con sus seguidores. Sin embargo, la exMiss Universo nuevamente pidió disculpas tras polémicos dichos sobre las tallas grandes.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”, fueron algunas de las palabras de la rostro de Canal 13.

Por esta razón, la comunicadora intentó buscarle un solución al problema y sorprendió a sus fanáticas mostrando algunas prendas de su nueva colección, en las cuales se podría encontrar vestuarios en XL.

“Hoy día les voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten más”, comentó Cecilia en el Instagram Live.

“Los tenía en mi talla, pero ahora pedí en extra large, tengo en los tres colores. Este rayadito maravilloso, es un azul como cobalto, un azul muy bonito”, mostró las prendas la presentadora de televisión.

Asimismo, le mandó un mensaje a sus seguidores: “Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero”, aseguró.

Posteriormente, mostró algunos detalles del vestido, el cual “tiene un corte maravilloso para que no sea una carpa que te cae (...) para que te veas linda y estilizada. Tiene también unos tajos al costado”, expresó mientras modelaba la ropa.