Paty Maldonado arremete contra las “Milf”: “A ese programa le falta un poquito de contenido”

Paty Maldonado hace algunos días que llegó a trabajar como panelista de TV+. Sin embargo, esto no es impedimento para arremeter contra los contenidos de un programa de la misma señal, las “Milf”.

Todo comenzó cuando “Las Indomables” se encontraban analizando la llegada de Javiera Acevedo al espacio de la tarde, esto tras la salida de Andrea Hoffmann.

“Aunque yo trabaje en ese mismo canal, eso no me impide a mi hacer críticas porque yo no estoy ni exclusiva ni estoy amordazada”, lanzó de entrada.

“Creo que a ese programa le falta un poquito de contenido. Le falta tratar más acerca de la mujer en realidad, no un tema tan superficial. Le hace falta tener más peso en la contingencia”, añadió.

Asimismo, comentó que “para que cuatro mujeres tengan distintas opiniones, puede que una no opine lo mismo. Si vamos a opinar, por ejemplo, cómo ha cambiado la crianza en los cabros, puede que a lo mejor la Javiera Acevedo no tenga la misma opinión de una mujer de 50″.

Crossover entre programas

Por otra parte también habló sobre una posible colaboración entre “Tal Cual” y “Milf”, a lo que aseguró que “yo le tengo una carpeta de temas” al espacio.

Según el análisis de Cata Pulido, en el programa son “amigas que se juntan a hablar pero que no hay profundidad en realidad en la conversación”.

“Esa es cuestión de ver cómo montas un programa. No necesariamente se juntan cuatro mujeres a hablar en profundidad (...) si puedes tratar un tema muy simpático, de distinta manera y sin ser profundo”, le siguió Paty.

Finalmente, aseguró que estaría dispuesta a ayudar en el contenido del espacio. “Si me pidiera una colaboración a mi, el canal, para hacerles una lista de temas, encantada se los doy”.