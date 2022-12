“Pero en buena y con respeto”: bromista Evelyn Matthei subió al columpio a Julio César Rodríguez

Plaza Italia ahora tiene otra cara. El lugar emblemático del estallido social pasó a tener un verde intenso, luego de que la Municipalidad de Providencia instalara pasto sustentable y hoy apareciera con flores. Al respecto en “Contigo en la Mañana” conversaron con la jefa comunal, Evelyn Matthei.

El conductor del matinal- de acuerdo a lo recogido por La Cuarta- le da la bienvenida a Matthei: “Hola, alcaldesa, un gusto hablar con usted. La pregunta del millón es: “¿Va a haber estatua ahí o no? ¿Qué es lo que va a pasar?”.

“No, ninguna. ¿Tú quieres que te pongamos la tuya, Julio César?”, le preguntó Matthei.

“No, no, no, de ninguna manera, no estoy para estatuas todavía. Quizás un altar en mi casa, pero...”, contestó.