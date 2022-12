¡Puro amor!: Coté López celebró sus 16 años de matrimonio junto a Luis Jiménez

La influencer María José “Coté” López celebró sus 16 años de matrimonio junto a Luis Jiménez con una tierna publicación en Instagram. La foto que publicó ilustra a la pareja en su juventud, cuando recién estaban comenzando su historia de amor.

“Aquí teníamos 17 y 22 años llevábamos 2 semanas juntitos, ¿Quién se iba a imaginar que hoy cumpliríamos 16 años de casados??? ¡¡NOSOTROS!!! Porque siempre supimos de qué manera loca nos amábamos!!! Bueno… y nos seguimos amando cada día más”, escribió la empresaria de maquillajes.

“Hay veces la verdad que no aguanto al Géminis que hay en tí, pero el otro 99% de las veces me siento la mujer más afortunada del mundo! Eres todo en un solo hombre: inteligente, preocupado, tierno, buen papá, rico, rico, rico, jajajajaja en fin muy RICO, demasiado”, continuó Coté.

“Te amo mi lushini, me haces feliz y eso es todo lo que me importa”, cerró la influencer quien también escribió versos de la canción “If I Ain’t Got You” de la popular cantante Alicia Keys. Famosillos como Gala Caldirola, Yasmín Vásquez y Michael Roldan felicitaron a la flamante pareja en los comentarios.