TikTok: Modelo genera debate al exponer las ‘desventajas’ de ser bonita en la sociedad actual

TikTok es la red social más importante del mundo y sus herramientas permiten que los usuarios desarrollen contenido de todo tipo, uno de ellos es los famosos ‘vlog’ donde las personas muestran su día a día y expresan sus pensamientos como un diario.

El caso viral más reciente de contenido de este tipo, lo tuvo la modelo y empresaria Emily Adonna, quien aprovechó su cuenta de TikTok para hablar de un tema que a muchos generó diferentes sentimientos: ‘lo negativo de ser bonita’.

A través de varios videos publicados hace 2 meses, la joven decidió desahogarse para hablar de las desagradables situaciones por las cuales ha vivido debido a su aspecto físico.

“El privilegio bonito es una cosa, no estoy aquí para negarlo”, dijo en un clip publicado en TikTok. “Pero viene con desventajas. Nunca he estado en un trabajo donde no haya sido acosada”, añadió.

La joven continuó: “Rara vez he estado en situaciones sociales en las que no he sido acosada. La gente no suele tomar el “no” como una respuesta conmigo, porque piensan que soy algo para poseer (...) La gente no pregunta antes de tocarme en público, me agarran regularmente”.

En su video, la modelo reitera como su belleza le ha ayudado dentro de su carrera profesional. Sin embargo, eso no significa que nunca haya sido desplazada. “En muchas situaciones en las que he compartido experiencias negativas que me han sucedido, la respuesta siempre es como: ‘Bueno, eres una mujer hermosa, eres tan bonita, tienes que tener cuidado, ¿qué llevabas puesto? ¿Fuiste demasiado amable? Porque eres muy bonita’.

La mujer extiende su idea en otros videos donde argumenta las ‘desventajas’ de ser ‘bonita’ generando un gran debate entre sus seguidores.

Reacciones al video en TiKTok

El video tuvo opiniones encontradas entre los usuarios que apoyaban a la modelo y otros que criticaban la ‘banalidad’ con la que afrontaba el tema.

@ryanduncan743 : “Así que toma una espátula y raspa la “falsificación”. Ve natural y mira si estás tan oprimido”.

: “Así que toma una espátula y raspa la “falsificación”. Ve natural y mira si estás tan oprimido”. @Rusiasmother: “Las niñas que no son bonitas según los estándares sociales también son acosadas en la mayoría de las situaciones sociales y profesionales. No es un efecto secundario bastante privilegiado”.

“Las niñas que no son bonitas según los estándares sociales también son acosadas en la mayoría de las situaciones sociales y profesionales. No es un efecto secundario bastante privilegiado”. @Bren_Nicole: “Tantos odiadores aquí. Solo odian porque eres bonita; Están demostrando parcialmente tu punto sin siquiera darte cuenta. 🙄”

“Tantos odiadores aquí. Solo odian porque eres bonita; Están demostrando parcialmente tu punto sin siquiera darte cuenta. 🙄” @JT: “Desventaja: todos no toman en serio tu dolor porque eres bonita, así que “no es malo” y no les importan realmente los celos”.

“Desventaja: todos no toman en serio tu dolor porque eres bonita, así que “no es malo” y no les importan realmente los celos”. @GEMXINI: “No deberías tener que explicar por qué ser bonita también tiene sus desventajas. Las personas celosas nunca lo entenderán de todos modos”.

“No deberías tener que explicar por qué ser bonita también tiene sus desventajas. Las personas celosas nunca lo entenderán de todos modos”. @Sonja__Conner: “Un montón de chicas bonitas se sienten así junto con un tiempo más difícil para hacer amistades y conexiones genuinas. Puede ser muy aislante”-

Los 3 videos acumula más de 335 mil reproducciones dentro de TikTok.