“Usted no tiene cabeza”: Tenso encontrón entre alcalde de Navidad y mujer que defiende cabañas de lujo en humedales

Se hizo viral un tenso encontrón se vivió en un móvil del matinal “Mucho Gusto” entre el alcalde de la localidad de Navidad en la Región de O’Higgins, Yanko Blumen, y una mujer que estaba en contra de la destrucción de cabañas de lujo que fueron construidas en humedal, sector donde no se debería edificar.

Con retroexcavadoras comenzó la demolición de cabañas que estaban en la zona de Pupuya, que se alejaban del plan regulador y no tenían ningún permiso para ser construidas. Sin embargo, la ira de la habitante de Pupuya se desató por la destrucción de las casas, no por la destrucción del humedal.

“Esto está dañando el humedal, esto no es bueno, alcalde preocúpese de arreglar las calles, preocúpese de arreglar la comuna, no de desarmar casas, entienda que usted tiene que hacer un trabajo bien”, partió indignada la mujer. “Esto está generando escombros, está generando desastre, está generando suciedad”, continuó.

“Este escombro se genera porque ustedes no terminan desarmando en tiempos prudentes”, respondió el alcalde, a lo que la residente le contestó “no, esto se genera porque usted no tiene cabeza, señor”. Ella terminó yéndose del móvil.

“Yo entiendo que se genere desazón en un proceso de demolición, pero qué más plazo, qué más tiempo. Todas las limitantes que tiene la municipalidad de Navidad...”, agregó Blumen.

Ella regresó y afirmó que no trabaja acá, que se había venido a vivir a la localidad porque era un lugar agradable. No obstante, ella señaló que gente como el alcalde echaba las cosas para atrás. La periodista habló con la mujer y le dijo que “lo que se discute acá es que estarían fuera de norma, según la autoridad, y por eso hay que destruir”.

La mujer señaló que fueran a destruir otras locaciones mejor y que no existía un plan regulador. “Hay un plan regulador y la idea es que se cumpla la normativa en este caso y todos los otros”, le señaló la periodista de Mega.

“Yo no tengo nada que ver, yo solo vine a apoyar a mi amiga y a toda la gente que trabaja aquí (...) ya, pero no tanta tele”, concluyó la residente intentando tapar las cámaras.