Nuestra “Naya Einstein”: La influencer continúa en su camino de mejoramiento personal

Nuestra Naya Fácil sigue en su camino de mejoramiento personal y cada vez más cerca de su consigna de tener los conocimientos de Albert Einstein, tal como lo mencionó en la icónica entrevista con Pamela Díaz. En sus historias de ayer, le dijo a sus “facilines” que andaba en búsqueda de un libro que la nutra.

“Chiquillos quiero leer un libro, pero no sé cuál. De verdad, tengo muchas ganas de leer para cambiar mi vocabulario, aprender palabras nuevas y aprender otras cosas, pero, no sé cuál leer”, contó Naya quien aparentemente estaba en San Diego.

“Una vez me compré un libro ‘Padre rico, padre pobre’, algo así, no lo terminé de leer, pero quiero un libro que me motive en la vida en general o me enseñe ponte tú, cosas de negocios, no sé cuál”, continuó la influencer.

Ya llegada la madrugada, Naya señaló que le dará una segunda oportunidad al libro que había comprado hace un tiempo en el mall, el cual afirmó no había leído con tanta atención. “No soy de leer, pero voy a leer una página por día, cuándo terminaremos, no sé”, comentó a punto de acostarse.

Ya en su cama, Naya subió fotos y videos de ella leyendo y contó que ahora que lo leyó a conciencia, le gustó mucho el libro de finanzas personales, del cual avanzó 38 páginas. “Está muy interesante, me atrapó brígido”, expresó y escribió en la historia que era muy de su gusto.

Historias Naya Fácil Fuente: Instagram

