Viral: Mujer se tatuó de color los ojos y podría quedar ciega

Una tiktoker, Anaya Peterson, se ha vuelto viral tras mostrar sus ojos tatuados de color y luego de confesar que está muy cerca de perder completamente la visión. La idea de marcarse con tinta los globos oculares fue, en gran parte, porque una modelo australiana, Amber Luke, lo había hecho.

“Solo iba a hacerme un tatuaje en el ojo al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, reveló la mujer el medio Kennedy News, recogida por The New York Post.

En cuanto a Amber Luke, sufrió de lo mismo, pero pudo recuperarse. No obstante, en el caso de la tiktoker –aparentemente– es más grave y tiene una mayor probabilidad de quedar ciega.

Una de sus hijas le insistió a la madre que no se tatuara, debido a que le generaba miedo, pero Anaya hizo caso omiso.

“Mi hija me dijo que no quería que me hiciera eso y me preguntó: ‘¿Qué pasa si te quedas ciega?’ Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto” , añadió.

“Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia no puedo ver las características de las caras. Si no me hubiera tatuado los ojos, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso”, enfatizó.

Anaya fue hospitalizada después de una posible reacción a la tinta. Sumado a esto, existe la posibilidad de desarrollar cataratas.