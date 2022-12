Valeria Ortega tuvo inesperado reencuentro con el Uber que la ayudó en el parto de su hija

Un inesperado reencuentro fue el que tuvo esta semana la periodista e influencer Valeria Ortega, quien en sus redes sociales compartió la particular anécdota de haber sido transportada por el mismo chofer de la aplicación de Uber que la asistió y llevó a la clínica para tener a su segunda hija.

Aquel encuentro se dio el pasado 4 de noviembre, cuando la figura televisiva relató a sus seguidores de Instagram los detalles de sus horas previas al parto, cuando incluso debió lidiar con algunas contracciones durante el viaje que realizó con el mismo chofer que la transportó esta semana.

La sorpresa de Valeria Ortega

“Íbamos a la clínica y me llegan unas contracciones medias atípicas, el pobre conductor me miraba por el retrovisor con cara de ‘voy a tener que asistir un parto’. Le dije que no se preocupara, que no daría luz en el auto”, señaló en aquella oportunidad Ortega en una entrevista con lun.com.

Y este jueves, horas después de haber compartido con sus seguidores una serie de postales de su bebé, su primer hijo y su marido, decidió publicar en sus historias de la plataforma social una captura de pantalla de dicha entrevista en el medio de circulación nacional junto al relato que se dio en su inesperado reencuentro.

Valeria Ortega contó anoche la anécdota en sus historias de la red social. Fuente: Instagram @vale_ortega.

“Hoy (jueves) me llevó el mismo conductor de Uber, me dijo: ‘Oh, qué está grande la bebé’. Yo le sonreí y le dije: ‘Ah, sí, ya cumplió un mes’, pero pensé que era solo un comentario”, escribió Valeria, quien luego explicó que el mismo chofer le reveló que había sido el hombre que la ayudó a llegar rápidamente a la clínica.

“Me dice después: ‘¡Yo la llevé a la clínica! ¡Estaba a punto!’. Leyó el artículo de Las Últimas Noticias unos días después y le dijo a su esposa: ‘¡Ese fui yo!’ ¡Demasiado amoroso!”, cerró la periodista.