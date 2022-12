“Amenazada de muerte”: Adriana Barrientos realizó grave denuncia

Adriana Barrientos no solo es panelista de Zona de Estrellas, sino que además trabaja como influencer de marcas y uno de los eventos que tenía agendado para este fin de semana era participar en el concierto del cantante Arcángel, tal como consignó el portal MiraLoqueHizo.

Resulta que este viernes, mientras La leona se encontraba en reunión con su equipo del estelar farandulero, empezó a hablar con el productor a cargo del evento para afinar los últimos detalles. Sin embargo, Adriana tuvo diferencia de opiniones con el hombre.

“Amigos, estoy acá con mi equipo. Les voy a contar que hoy día hay un concierto de Arcángel, el reggeatonero. Resulta que le pedí al señor Kako Márquez que me cumpliera con el trato que habíamos acordado”, escribió la modelo en su Instagram.

“El tipo dijo que no me iba a cumplir con el trato, que supuestamente me iba a dar entradas para una locación, pero yo pedía para una locación distinta...”, siguió contando Adriana Barrientos.

Agregó que “el asunto es que este gallo no me va a cumplir y me acaba de amenazar frente a todo mi equipo que si seguía hue... me iba a mandar a matar con narcotraficantes”.

“Está todo mi equipo de testigo”

Después, decidió publicar algunas de las conversaciones que mantuvo con el hombre en las que se escuchan unos audios donde él le dice: “Adriana, no empieces con tus hue... de las boletas y de que te voy a pagar, porque te voy a mandar las entradas que son para embajadora y listo”.

“Estoy ocupado en este momento, te van a llegar las entradas, pero a mí no me hue... No empieces con lo de la boleta porque aquí no se le paga a nadie, es por entrada, son cancha vip”, añadió el productor.

Tras las palabras del hombre, Adriana le exigió respeto. “No me vas a faltar el respeto, te vas a ubicar y me pagas la publicidad que te hice o me das las entradas que corresponden, no son cancha vip”, advirtiéndole que “o lo arreglamos por las buenas o tú ya sabes como soy yo”.

Y como si fuera poco, minutos más tarde mostró la llamada en donde frente a todos sus compañeros de programa la amenazó.

“Amenazada de muerte. Me amenazó que traficantes vendrían a matarme. Terminando el programa me dirigiré a hacer mi denuncia y que mal por Arcángel que trabaje con esta gente”, dijo La leona y cumplió, porque tras terminar de grabar el programa Zona de Estrellas, la modelo llegó hasta la comisaría más cercana a estampar su denuncia.

“Están llamando a Fiscalía por si me dan un recurso de protección porque esta persona ya estuvo cumpliendo condena por otros delitos. Estoy muerta de susto, prefiero hacerlo público”, dijo Adriana Barrientos antes de lamentar que “uno nunca sabe con quién trabaja al lado”.

