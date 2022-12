Cristián de la Fuente alzó la voz ante la mala onda que recibe por su apariencia: “No me veo más joven”

El actor Cristián de la Fuente se aburrió de la mala onda que recibe en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, se descargó y le mandó un mensaje a todas las personas que le critican su apariencia física por las redes.

De la Fuente publicó un video después de correr 10 km, comentando que tenía que nadar, pero no estaba muy motivado para seguir entrenando. Aprovechando la instancia, el actor le mandó un recado a todos sus haters.

“Para los que a veces mandan mensajes que dicen: ‘oy, que estás flaco’, ‘qué estás arrugado’, ‘se te cayeron las carnes’, ‘qué mal te ves’, ‘qué viejo te ves’. Sí, ese soy yo, lo siento”, expresó.

“No me veo más joven, no me veo mejor, estoy cansado, estoy raja, pero igual estoy entrenando y hago lo puedo”, continuó el actor.

“Entonces, si no tienen un comentario buena onda, no lo hagan. Y si piensan que estoy caga*, que estoy viejo, no sé, cómo este, ahórrenselo, porque yo voy a seguir dándole. ¡Vamos que se puede!”, concluyó Cristián de la Fuente.