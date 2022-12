Diana Bolocco publica potente mensaje en Instagram tras anuncio de su salida de Mega

Este domingo termina el paso de Diana Bolocco por Mega. Así lo anunció la misma estación el viernes, poniendo fin a meses de especulaciones sobre la permanencia de la animadora y periodista en el canal donde fue parte de proyectos como ”Mucho gusto”, “Resistiré”, “El Retador” y “Quién Quiere Ser Millonario”. Un día tras conocerse la noticia, la comunicadora publicó un potente mensaje en Instagram.

Fue en sus stories que Bolocco compartió una serie de textos relacionados con el empoderamiento y autocuidado femenino.

“Cuando a alguien le importas: No te presiona. No te humilla. No te controla. No te minimiza. No te grita. No te pega. No te maltrata. No te dice cómo vestirte. No se burla de tus logros”, dice el mensaje.

Bolocco no ha dado luces sobre su futuro laboral.