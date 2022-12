El desgarrador mensaje de Manuel de Tezanos a 12 años de la muerte de su hijo

En estos días, Manuel de Tezanos-Pinto está en Qatar por el Mundial de fútbol. Algo que es un sueño para todo periodista deportivo. Pero, entre las numerosas imágenes que el profesional ha publicado desde ese país, hay una postal que destaca por sobre los espectaculares estadios que ha mostrado en Instagram: la de su hijo fallecido hace 12 años.

El comentarista deportivo compartió una foto de Juan, quien tenía 2 años y nueve meses al momento de su deceso debido a un virus intrahospitalario.

Además de la fotografía del niño, Manuel de Tezanos-Pinto publicó un desgarrador mensaje.

“Hace 12 años nos dejaste, querido Juan. No ha pasado un día que no piense en ti, vives en mi corazón y en el de las personas que te conocieron y admiraron”, escribió el periodista.

Y agregó, “En tus 2 años 9 meses de vida inspiraste con tu tenacidad y la capacidad para superar las peores adversidades siempre con una sonrisa. Se aprende a vivir con el dolor de no tenerte, de no abrazarte, de no saber qué piensas y cómo estás, pero estoy seguro que tu tiempo acá estaba destinado a ser cortito, que nos dejaste tarea a los que quedamos de ser buenos como tú. Yo al menos espero no haberte decepcionado”

El sentido mensaje está acompañado de emoticones que simbolizan el amor infinito.