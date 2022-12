El infaltable pronóstico de la “Tía Yoli”: Reveló cómo le irá a los signos en el amor este 2023

La Tía Yoli entregó sus infaltables predicciones para el próximo año y le dedicó unos mensajes a cada signo astrológico sobre cómo viene el 2023.

Sin duda uno de los temas que a la mayoría de la gente le interesa saber, es cómo estará el corazón en los meses venideros. La astróloga se fue con todo detallar la vida amorosa de los signos en 2023.

Los horóscopos de la tía para 2023 tocan diversos temas, así que pincha acá para ver las predicciones completa de tu signo zodiacal.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

En amor este año pueden sufrir un fuerte remezón y deberán esforzarse mucho para recuperar la confianza y la valoración de la pareja. Si están solteros(as) no podrán darse el lujo de mirar en menos a su entorno, ya que las posibilidades de conocer el amor serán limitadas.

Tauro 2023 (21 de abril al 20 de mayo)

En el amor vivirás cambios importantes, puesto que dejarás atrás una forma muy conservadora de vivir las relaciones, para adoptar una forma más abierta, libre y arriesgada. Si está casado o en pareja, cambiarás de pareja.

Géminis 2023 (21 de mayo al 21 de junio)

Estarás sociable, apasionado, romántico y divertido. Los géminis con pareja estable tendrán fuertes discusiones que pueden incluso tornarse violentas si no prima la cordura. Por primera vez pasará por su cabeza “la separación”, si la pareja no logra los acuerdos que este signo espera. Los solteros(as) por el contrario vivirán y gozarán de la vida, ya que este signo renacerá como el ave fénix.

Cáncer 2023 (22 de junio al 22 de julio)

Sultana no se refirió explícitamente sobre el amora, pero mencionó que: Deberá salir al mundo, ya que esa será su tendencia durante todo este nuevo año. Será momento de conocer gente nueva, pero te volverás más selectivo con tus amistades. No quieres gastar tus energías con gente que no te convienen o te aporta.

Leo 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Si bien no habló mucho de amor, la Tía predijo lo siguiente: Nacimientos o buenas noticias se avecinan a los leones y leonas, que por fin saldrán de todo lo oscuro que les tocó vivir en los tres años anteriores. Serás más selectivo con tus amistades ya que aprenderás de situaciones pasadas que te hicieron pasar por momentos complejos.

Virgo 2023 (23 de agosto al 22 de septiembre)

El amor será un buen refugio para el fuerte año laboral que se les avecina, su pareja deberá comprenderlo y apoyarlo para que la relación no caiga en estados de conflicto. Cuídese de peleas y agresiones que pueden llegar a mayores.

Libra 2023 (23 de septiembre al 22 de octubre)

El 2023 será un año ideal para el amor y las relaciones sociales. Cuídese de caer en el juego de la infidelidad que podría provocar más de un conflicto entre cercanos y amigos.

Escorpión 2023 (23 de octubre al 22 de noviembre)

Será un año de luna de miel que después sorpresivamente se transformaran en discusiones y problemas de índole doméstico. Por esto, debe tener paciencia y tolerancia para no agrandar situaciones o discusiones. Estás cambiando y te estás volviendo más selectivo también.

Sagitario 2023 (23 de noviembre al 20 de diciembre)

En el amor estará estable y satisfecho, si estás casado o en pareja seguramente te irá bien, al igual que el año pasado y seguirás con el mismo tipo de relación de pareja. Si estás soltero, seguirás saliendo con tu pareja, pero no es probable que te cases todavía.

Capricornio 2023 (21 de diciembre al 20 de enero)

Para quienes estén en pareja será un año de consolidación y los solteros(as) sentarán cabeza y pensarán en el compromiso por primera vez. Será un año muy próspero. Muchas posibilidades de un embarazo no planificado o que tenga lugar una boda o aumente la familia.

Acuario 2023 (21 de enero al 19 de febrero)

En el amor no habrá grandes cambios. Si estás casado o en pareja seguirás la convivencia, pero será mucho más agradable que en años anteriores. No es un año en que busques enamorarte.

Piscis 2023 (20 de enero al 20 de marzo)

Este año puede encontrar el amor si abre su corazón y no analiza todo lo que le pasa. Los que estén en pareja sufrirán rupturas si las relaciones no están bien cimentadas.La Tía Yoli entregó sus infaltables predicciones para el próximo año y le dedicó unos mensajes a cada signo astrológico sobre cómo viene el 2023.