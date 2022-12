“Me da risa que esté hablando de ser digna”: Daniela Aránguiz lanzó fuerte respuesta a Anita Alvarado

Daniela Aránguiz lanzó una fuerte respuesta a Anita Alvarado después que ella dijera que la panelista de “Zona de Estrellas” no tenía dignidad por haberle perdonado tantas infidelidades a su exesposo.

“¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”, mencionó en el backstage del programa de conversación de Chilevisión

La panelista llevó a sus historias de Instagram la fuerte respuesta, en donde denostó a Anita Alvarado por haber sido una trabajadora sexual. “Como una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad jajajajja“, comenzó.

“Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio”, continuó la exfinalista de “El Discípulo del Chef” difamando fuertemente a las trabajadoras sexuales simplemente por su labor.

Finalmente, Daniela Aránguiz cruzó otra línea y le sacó a su hija en cara (Angie Alvarado) y la educación que le dio. “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no tener valor de meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?”, terminó.