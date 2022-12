“A mí no me afecta, pero hay gente que le afecta”: Cristián de la Fuente llamó a tomar conciencia antes de criticar

Cristián de la Fuente nuevamente mandó un mensaje a sus seguidores acerca de las críticas que las personas lanzan a través de las redes sociales. Esto ocasionó que fuese replicado en diversos medios y portales, así que el actor prefirió aclarar sus dichos.

Él mencionó que camino al hotel, revisó los medios que hablaron de su mensaje, “me di cuenta que varios medios de prensa chilenos replicaron lo que dije ayer sobre los haters, va más allá, para que lo piensen bien”, comenzó.

“No es sobre mis haters, a mi me vale tres kilos de pepino lo que digan de mí, me vale pi**, o sea, que digan lo que quieran”, precisó. “El mensaje va para que la gente tome conciencia, de que si van a decir algo que es mala onda, a mí no me afecta, pero hay gente que le afecta y pueden hacer mucho daño”, agregó.

“Entonces, si no tiene nada bueno que decir, quédese callado. No conmigo, a mí díganme lo que quieran, pero por otra gente, sean responsables. Si no tiene nada bueno, calladito se ve más bonito”, sentenció Cristián de la Fuente.