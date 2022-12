Ahora entró el “Mago” Valdivia: “Existe entre usted y Daniela una gran diferencia, es que no tienen la misma profesión”

El cahuín entre Anita Alvarado y la familia Valdivia-Aránguiz está lejos de terminar. A minutos de empezar el live de la “Geisha chilena”, quien promete revelar todos los secretos de esa familia que dejará llorando a Daniela Aránguiz, uno de los involucrados, Jorge “Mago” Valdivia, entregó sus declaraciones.

El conflicto escaló después que Daniela Aránguiz mencionará a Angie Alvarado, hija de Anita, en una historia de Instagram, señalando que no le enseñaron a no meterse con hombres casados. Cabe recordar que Angie afirmó que Valdivia le empezó a enviar mensajes cuando era menor de edad.

Ahora el “Mago” entró y habló sobre el tema en una extensa publicación de Instagram. “La invito a que su live hable de mí, mi padre, de hombres infieles. Y si va hablar de Daniela, hable de una mujer valiente, esforzada, capaz de levantarse, capaz de perdonar, trabajadora”, comenzó en la descripción.

“Ahora existe entre usted y Daniela una GRAN DIFERENCIA, es que no tienen la misma PROFESIÓN. No creo que a usted le moleste que yo diga lo de su profesión, la he escuchado otras veces sentirse orgullosa. Le deseo mucho éxito en su live y que tenga muchas visitas y sea tendencia en Twitter. Al final la vida es eso, click y tendencia”, continuó.

A continuación las extensas declaraciones de Jorge Valdivia:

“Así como la vez pasada cuando una mujer a través de un live aparentemente alcoholizada y drogada, trató de vincularme con videos, los cuales en primera instancia estaban en su poder, pero que después en poder de amigas, en actos sexuales. Videos que seguimos todos esperando.

Hoy se armó una polémica más envolviendo mi nombre y el de Daniela. Ahora sería la señora Ana Alvarado, 49 años, quien está dispuesta a revivir cosas del pasado. Quería avisarle a la señora Alvarado que si alguna vez mi padre le ofreció plata, que vaya y hable con él. Por favor cuando lo vea, me avise dónde está viviendo porque hace más de 10 años que nosotros no lo sabemos

Si usted recibió una propuesta económica por parte de mi padre tiene que resolverlo con él, yo me imagino que ese ofrecimiento fue por trabajo. Si mi padre le quedó debiendo plata, ya somos dos.

A usted no debiera incomodarla ni a nadie debiese incomodarla si yo decido regalarle flores a Daniela, un chocolate, una casa a Daniela, un auto a Daniela. Son años en los que ella dejó de hacer cosas por estar a mi lado. Son amos que Daniela postergó su vida personal para que yo pudiese trabajar y al mismo tiempo ver cómo mis hijos crecían. Así que bien merecido todo lo que tiene. Deje decirle a usted y a todos que todo está a nombre de Daniela, lo único que yo tengo son mis hijos.

La palabra dignidad tiene mucho de libertad, de autonomía, de voluntad. Si Daniela decidió seguir conmigo, a pesar de mis errores y no por interés. Habla de una mujer que luchó por años, que sacrificó su propia felicidad por la mía o la de mis hijos, que fue contra todos los que le aconsejaron terminar la relación.

Usted no es nadie para hablar de Daniela. Usted no conoce nuestras vidas. El de los errores fui yo. Tiene que llegar un día en que se canse de hablar de Daniela. La gente tiene que cansarse, porque si hay algo que yo veo en Daniela es el valor que ha tenido de levantarse a pesar de ser apuntada como interesada y otras estupideces más. Daniela podrá tener miles de defectos, pero tiene millones de virtudes.

A usted y a otros puede caerle mal, y están en absoluto derecho, pero muy distinto es establecer como dominante el “interés económico”, ahí está usted y todos totalmente equivocados.

Es una barbaridad que usted, una mujer de 49 años con hijos grandes quiera hablar de Daniela porque la considera interesada. En su mismo live sería bueno que entrevistara a un abogado y que la gente ignorante se informara, que quien gana más estando separada es Daniela. Hay mucha ignorancia y se entiende porque deseamos más la falsedad que la verdad. El cahuín que la honestidad.

Usted va a decir que yo le regalaré un auto a Daniela y ella me irá a perdonar. Pero sabe, eso es de otra época y solo su gente le va a dar importancia y la va a felicitar, pero eso ¿qué le va a traer de beneficio? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Plata? ¿Aplausos? ¿Más live? Su live lo va a ver gente que tiene el mismo tiempo que usted, que tiene el mismo sentido de vida”.