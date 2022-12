Anita Alvarado respondió a Daniela Aránguiz en extenso video

Anita Alvarado quiso cerrar con un extenso live en Instagram su polémica con Daniela Aránguiz. La Geisha” contó que Jorge Valdivia tuvo un romance con su hija. “Sí, te voy a hacer mierda. La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido. Que yo sea prostituta ya es demasiado. Eso fue a los 25 años. Fui la mejor. Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”, reveló Anita.

Alvarado aseguró que se interpuso en la relación, lo que provocó el quiebre.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas y no está enamorado de ti”, dijo en el video.

Anita Alvarado le habló directamente a Aránguiz. “Pelea con tu marido, éll es el que te falta el respeto. La que no le cobra a tu marido es tonta. Tú debes cuidarte. Debes ir a ginecólogo porque te debes haber pegado muchas cosas. Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro”, señaló en la publicación.