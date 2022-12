Más querida imposible: Millaray Viera compartió registros de su segundo carrete de despedida

Un gran cariño acumuló la conductora Millaray Viera durante su estadía en Chilevisión, quienes todavía celebran su paso por el canal. Este fin de semana se vivió una segunda despedida de la animadora, esta vez con el equipo de “Sabingo”.

En sus historias de Instagram, Millaray compartió los registros de sus colegas que estaban presentes en el carrete. “No puedo más de amor”, comentó la animadora en una de sus historias. De igual forma, una compañera le escribió “Te queremos Milla”.

En la celebración se encontraban miembros del equipo de producción del programa que va los fines de semana por Chilevisión. Además, de rostros de “Sabingo” como Yuhui Lee, Juan Pablo Queraltó y Sergi Arola, quienes estuvieron presentes para despedir a su querida compañera.

En una publicación en redes sociales, su amiga Anita De Berti, quien está a cargo de la dirección de “Contigo en la mañana”, le dedicó unas palabras a Millaray. “Ayer nos reunimos para estar todos juntos con nuestra querida Millaray Viera, nuestra chanchita bb de amor. Gracias por tu amistad y por ser una más en este equipo, por abrirnos tu corazoncito y por dejarnos abrirte el nuestro. Gracias también porque crecimos y aprendimos todos juntos. Te quiero mucho”, escribió.

En respuesta, la animadora le comentó “amiga hermosa!!!! No puedo explicarte todo lo que te voy a extrañar!!! Vivimos a concho estos 4 años, las pasamos todas, pero pucha que fuimos felices!! Que lo sigan siendo y no me olviden nunca! Te amo y gracias por todo y tanto!!”.

Millaray Viera anunció su salida de Chilevisión a mediados de noviembre para emprender nuevos rumbos laborales, los cuales son desconocidos hasta el momento. A final de mes, sus compañeros de “Yo Soy” y diversos rostros del canal armaron una celebración en honor a la comunicadora.

Historias Millaray Viera Fuente: Instagram

