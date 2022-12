Pongan las alarmas, activen las notificaciones: Anita Alvarado dio a conocer la hora de su respuesta

Tenemos horario gente, así que pongan las alarmas y activen las notificaciones, Anita Alvarado reveló que a las 19 horas hará su en vivo que prometió. La empresaria le responderá con todo a Daniela Aránguiz y la familia de su expareja, Jorge Valdivia, después del conflicto que se desató ayer.

“Hoy 19 horas, mi respuesta para Danielita en vivo, pero con respeto”, escribió en una publicación de Instagram.

Todo comenzó en “Podemos Hablar” cuando Anita lanzó una ácida crítica a Daniela debido a todas las infidelidades que le ha perdonado a Jorge Valdivia. “¿No tiene dignidad esa mujer? ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”, dijo.

Aránguiz llevó su respuesta a sus historias, en donde la denostó por haber sido trabajadora sexual, afirmando que alguien que fue prostituta no tiene dignidad. Sin embargo, esto no quedó ahí, le terminó sacando a su hija, Angie Alvarado.

Daniela dijo que la “Geisha chilena” no le dio valores y no le enseñó a no meterse con hombres casados. El comentario se debe a que el “Mago” comenzó a mandarle mensajes a Angie cuando ella era menor de edad.

Esto fue la gota que derramó el vaso y Anita no lo perdonó. “Me sacaste a mi hija en cara, la publicaste ahí. Ahora, vas a sufrir y te prometo que vas a llorar”, comenzó Alvarado.

“Vas a saber la verdad de quién era tu marido, o de quién es. Y van a saber la verdad de quién eres tú también y qué me ofreció tu suegro para que yo me quedara calladita”, continuó.

“¡Te voy a hacer mier**! Nunca jamás... supera a mi hija, entiende, supérala. No es we* de plata, eso queda para ti”, terminó Anita Alvarado.