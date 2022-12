Tía Pikachu arremete en contra de Maldonado: “Colabora a la descomposición social de nuestra patria”

Los dichos de la Tía Pikachu, Giovanna Grandón, siguen teniendo repercusiones. Durante la semana la exconvencional declaró en La Tercera que le ha costado encontrar trabajo después de que terminó su labor política. Ella señaló que conduce un bus escolar por las mañanas, pero se ha dificultado por el precio del combustible.

“Me ha sido imposible buscar otro trabajo para poder solventar los gastos (...). A mí me siguen preguntando por mi mea culpa, yo les digo que fue ponerme un disfraz en mi hora de almuerzo (...). Mi trabajo lo hice impecable, pero eso nadie lo ve”, comentó.

Esto despertó la respuesta de Paty Maldonado, quien criticó fuertemente a Grandón, dijo que “ella fue una mujer que fue utilizada por mentes maquiavélicas. El comunista es capaz de hacerte creer que eres más que el león y resulta que no eres más que una pobre ratita”.

“La Pikachu era una pobre mujer que manejaba un furgón. Y feliz, poh, si aparecía en la tele todos los días. Entonces, claro, firmó cosas que no debía firmar”, agregó.

Así que, la exconvecional llevó a Twitter su respuesta sin filtro a la panelista de “Tal Cual”, “la Sra. Maldonado no tiene nada que decirme. Ella debe recordar que apoyó activamente, como agente del régimen que cometió los peores horrores de la historia de Chile”, comenzó.

Ella aprovechó de hacer unas precisiones, “nunca he militado ni he participado en actividades para el Partido Comunista, mucho menos firmado nada. Ni con el PC, ni con ningún otro partido”, corrigió.

“Si me conociera sabría que a mí no me manda nadie, pero es más fácil mentir. Esta señora es parte del problema y colabora a la descomposición social de nuestra patria”, terminó Giovanna Grandón.