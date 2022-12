“Yo pensaba que tenía menopausia po’”: Vale Roth descartó embarazo después de primer test negativo

La gimnasta Vale Roth ya se encuentra en una nueva y emocionante etapa de su vida, hace unas semanas anunció que será mamá con su actual pareja. Este domingo abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus seguidores.

Alguien le preguntó sobre los síntomas más fuertes que tuvo al inicio del embarazo, y ella respondió que “cuando no sabía que estaba embarazada, ¿se acuerdan que les contaba que tenía mucho sueño, que transpiraba mucho y no me llegaba la regla? Yo pensaba que tenía menopausia po’”.

“Yo me había hecho el primer test de embarazo y me había salido negativo, en esa compra venían dos tests. Después, como a los dos días, dije que me iba a hacer otro, y ahí me salió positivo”, continuó la exchica Yingo.

“Por eso yo pensaba que tenía menopausia porque no me llegaba la regla, me salía negativo el test, transpiraba mucho y eran como síntomas de menopausia precoz”, terminó Vale Roth.