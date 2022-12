Haitiano se hace viral con ruda reflexión: “En Chile una mascota tiene más importancia que un extranjero”

Un ciudadano haitiano en Chile se volvió viral, luego de lanzar una dura reflexión sobre la experiencia de los inmigrantes que llegan al país, acusando de plano discriminación, comparando el trato que le dan en desmedro a las mascotas.

“En Chile una mascota tiene más importancia que un extranjero, te voy a explicar por qué”, comienza el video que subió a su cuenta de TikTok.

“En Chile una mascota tiene cédula, es muy fácil para que una mascota que no paga impuesto, que no paga IVA, que no aporta económicamente al país”, sostiene.

Así, manda un fuerte mensaje: “Si tú eres un inmigrante trabajando en Chile, aportando económicamente para que Chile avanza, es muy complicado para conseguir permiso de trabajo o RUT”.

“Despierten los inmigrantes en Chile, no dan importancia, eso se llama discriminación”, sentenció.