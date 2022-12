“Me hubiese encantado”: Katherine Orellana explicó los motivos de su ausencia en la reunión de exparticipantes de “Rojo”

Hace algunos días, y entre bombos y platillos, se concretó la esperada reunión de exfiguras del fenecido programa de TVN “Rojo: Fama contra fama”, y en ella, la ausencia de las cantantes María José Quintanilla y Katherine Orellana provocó variadas reacciones de los usuarios de redes sociales.

En el caso de la actual figura de Mega, fueron los bailarines Nelson Mauricio Pachecho y Rodrigo Díaz quienes dieron algunas pistas por la inasistencia de Coté.

La explicación de Katherine Orellana

Según Pacheco, que fue entrevistado en el programa “Buen finde”, si bien “la invitamos, no tuvimos respuesta”, aunque luego aclaró sus dichos al relatar que su colega de baile les informó que tras hablar con Quintanilla la artista le “dijo que estaba full pega, que estaba grabando y el día antes parece que mandó a hablar con el manager”.

Tras ello, solamente faltaba por conocer la versión de Orellana, quien acabó con todas las especulaciones este fin de semana en un Live publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En la red social la artista reveló a sus seguidores que le “habría encantado estar” en la reunión de sus excompañeros, pero que un imprevisto le impidió asistir.

Katherine Orellana. Fuente: Instagram @kathyorellanasoto.

“¿Por qué no fui a la reunión de Rojo? Porque estaba en cama, poh, huachita. Por eso no fui a la junta de ‘Rojo’. Pero quería ir con todo mi corazón. En todo caso, el cariño y el respeto con cada uno de mis compañeros siempre va a estar”, aseguró Kathy, quien incluso debió ser hospitalizada por un severo cuadro infeccioso y posteriormente, ya en su hogar, estuvo otros días en cama por culpa de un resfriado.

“He estado en cama, muy enfermita. Imagínense, primero estuve hospitalizada por una infección y después llegué acá y caí en cama por un resfriado. Pensamos que era covid-19, pero fue una gripe fuerte”, relató Orellana, quien le insistió a sus fans que deseaba estar con sus antiguos compañeros del programa.

“¿Se extraño haber estado en esa junta? Sí, claro. Igual no fui la única que faltó. A mí me hubisese encantado estar, nos hubiésemos cagado de la risa, además de que quedarían todos mis compañeros para adentro porque todos me conocieron gordita. Quedarían todos pa’ dentro en lo que estoy ahora. En productos naturales y más encima estoy flaca. No porque me he tomado el Detox, sino que porque estuve muy enfermita”, finalizó.