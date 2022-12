“No me la van a ganar, el karma existe”: Perla Ilich realizó denuncia por intento de robo

Una alarmante denuncia realizó este fin de semana la gitana Perla Ilich, quien usó sus redes sociales para entregar a sus seguidores una serie de datos respecto de un desconocido que intentó suplantar su identidad.

La exparticipante de “El discípulo del chef” publicó un post y una historia en la red social donde dio cuenta de su caso, un hackeo a su cuenta de Instagram y WhatsApp, el que habría ocurrido en variadas oportunidades.

La denuncia de Perla Ilich

La preocupación de Perla, aparte del intento de clonación de sus cuentas, está en que con ellas realiza los sorteos y campañas publicitarias que le permiten generar ingresos para su familia.

“Aviso importante. Han intentado entrar a mi correo de Instagram siete veces y clonar mi WhatsApp, me sale la ubicación de la persona, el IP, y ya puse mi denuncia”, reveló la figura televisiva.

“Muchos de ustedes saben que mi trabajo es por la red social, lo que sustenta mi casa, cada vez que me conecto en Live pongo cuentas seguras, ustedes ven mi cara o escuchan mi voz por audio en el DM”, agregó Perla, quien horas más tarde reafirmó su denuncia policial y aseguró que “el karma existe” para la persona que intentó usurpar su identidad.

La mediática usó sus redes sociales para realizar su denuncia. Fuente: Instagram @perlailich_.

“Ya, ahora si disculpen mi falta de ortografía, que la seguiré teniendo. A los sensibles, no tengo quizás la mejor del mundo, para las que le lloran los ojos y me insultan, trataba de decir que han intentado abrir mi correo más de siete veces en mi Instagram, y clonar mi WhatsApp. El aviso es para los que saben que gracias a Dios ocupo mi red social para trabajar y compartir con ustedes, que siempre, cuando me compran rifas, mando audios y ocupo mis cuentas en los Live o por DM para que sepan que soy. Sepan que ya hice la denuncia porque me sale el IP y ubicación de la persona y no me las van a ganar, porque el karma existe y Dios es grande”, insistió Ilich, quien cerró su publicación pidiendo mayor empatía a la gente que, más allá de preocuparse por su denuncia, le criticó su mala ortografía.

Perla Ilich no se las mandó a decir con nadie: “Ensuciar a alguien es súper fácil, pero después llega el karma”

“Para que no la hagan hueo...”: Perla Ilich denunció estafa en bencinera

“¿Se entendió? Abecés, aveces o veces eso era lo mal escrito, creo”, cerró.