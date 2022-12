Patricia Maldonado contó que fue detenida por haber participado en “una de las tomas más grandes que se hizo en Chile”

Patricia Maldonado reveló este lunes, en la transmisión de su streaming de Youtube “Las Indomables”, que fue detenida luego de haber participado en una de las mayores tomas ilegales que se hayan realizado en Chile.

La sorpresiva confesión de la opinóloga llegó mientras analizaba junto a Catalina Pulido, su partner en el programa de la plataforma, las más recientes tomas que se han registrado estas últimas semanas en algunos balnearios de la Quinta Región, como Reñaca o Cartagena, o en el norte del país, como en la ciudad de Calama.

Según Maldonado, estos hechos sólo son homologables a los acontecidos durante el gobierno de la Unidad Popular cuando, en sus palabras, “había que tomarse los terrenos”.

La confesión de Patricia Maldonado

“Cata Pulido, esto (las tomas ilegales) es lo mismo. La gente no entiende que esto es lo mismo que vivimos en la época de la Unidad Popular. En la Unidad Popular había que tomarse los terrenos”, explicó la opinóloga, quien para defender su postura sorprendió a la actriz con la inesperada confesión.

“Y te lo digo, Catalina, porque yo fui una de ellas. Yo fui una de las que protagonizó una de las tomas más grandes que se hizo en Chile. Yo reconozco, lo reconozco. ¡Yo! Y aquí estoy. ¡Y doy la cara! Caí presa, todo lo que tú quieras, pero doy la cara”, aseveró una de las panelistas de “Tal cual”.

Patricia Maldonado y Catalina Pulido. Fuente: Youtube @LaMaldito.

El inesperado momento fue interrumpido por la llegada de la nieta de Maldonado, quien luego de saludar y regalonear en pantalla a la menor, volvió a insistir en su postura de erradicar las tomas ilegales para no repetir lo que ella vivió a inicios de la década de los setenta en el país.

“En la época de Unidad Popular era así. Entonces, te daban el dato, donde habían casas grandes. Había que tomarse la casa, con la gente adentro. Y que alguien me discuta lo contrario, que me discuta lo contrario, porque en Catedral, donde vivía mi abuela, se hacían turnos en la noche. Esas casas de Catedral, entre Cruchaga Montt y Díaz Sagredo, a pasos de San Pablo, son casas quinta, Cata, de 80 metros de fondo”, relató Maldonado.

“Entonces, dato. Se los van a tomar en la noche. Y en la noche mi abuelo ponía a dos empleados, porque él tenía negocios, cuidando toda la noche con carabinas, y los otros vecinos también. ‘Vecino. ¿Ninguna novedad?’. Todos armados, porque había que armarse, si es una realidad. No me discuta el zurdo, porque yo lo viví”, recalcó la mediática.

“Hoy día tomarse un terreno es normal. Total, el dueño que lo regale. ¿Con qué derecho se toman las casas los huevones? Familias enteras se meten a las casas. Yo vendí la casa que tenía en Claudio Arrau, fíjate que la vendí por temor. Porque yo la tenía arrendada y lamentablemente se la tenía arrendada a un patán que metió 800 personas dentro de la casa, subarrendó la casa, me la dejaron para la cornetilla. Yo dije ‘¡no!’, no quiero tener problemas, no quiero llegar un día y encontrarme quizás con qué cosa. Una casa que la tenía preciosa yo. Listo, venta, chao, chabela yo. Y hoy día hay una fábrica ahí”, finalizó.