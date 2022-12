Patricia Maldonado lanzó dura crítica a Julio César Rodríguez: “Se empezó a poner chupa... chupa”

Patricia Maldonado lapidó este lunes en su streaming de “Las Indomables” la labor que actualmente realiza el rostro de Chilevisión, Julio César Rodríguez, quien en sus palabras ha perdido protagonismo en relación al trabajo que ha realizado José Antonio Neme en el matinal de “Mucho Gusto”.

Las críticas de Maldonado a JC llegaron luego que la cantante y su coanimadora, Catalina Pulido, comentaran las últimas apariciones de Neme en su programa de Mega, donde ha tenido variados encontrones con entrevistados, a quienes les ha cuestionado sus posturas respecto de situaciones complejas, como el caso del concejal viñamarino Alejandro Aguilera, quien defendió las tomas de viviendas en Reñaca y fue inmediatamente confrontado por el rostro del canal privado.

“Concejal, le voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar. Pero lo que usted está diciendo para mucha gente es molesto. Si usted postula que efectivamente el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa”, fue el extracto que usó Pulido para desatar el aplauso cerrado de Maldonado, quien en ese momento aseguró “que bueno cuando dice ‘no, momentito’ y los para”, como introducción a su decarnada crítica a Rodríguez.

Las comparaciones de Patricia Maldonado

“(Neme) no es el típico, a mi... voy a decir algo. ¿Ya? Cara de raja. A mí me gustaba mucho Julio César, yo trabajé con él, lo conozco demasiado. Pero después, Julio César se empezó a poner chupa... chupa, jajajá”, sostuvo Maldonado.

“Entonces empezó que, no. Cuando peleó con los camioneros, por ejemplo. Cuando el camionero le sacó la cresta: ‘Claro, para ustedes es fácil estar ahí. Es muy fácil para ustedes estar sentados ahí. ¿Qué sabe de los problemas que tenemos nosotros aquí?’, le dijo, inició la opinóloga, quien luego aseguró que el rostro de Mega y otros periodistas de la televisión chilena gozan de una neutralidad de la que actualmente carece el conductor de “Contigo en la mañana”.

“Mira, creo que Neme ha ocupado hoy día un sitial que necesitaba el periodismo. Y lo han ido siguiendo. También me gusta mucho cómo está (José Luis) Repenning y la otra chiquilla (Priscilla Vargas), me gusta uno buen mozo que trabaja en el Mega (...) a Rodrigo (Sepúlveda) yo lo adoro, pero hay otro de la noche, José Manuel Astorga. ¡Qué hombre más interesante, por Dios santo! Físicamente lo encuentro, que quieres que te diga Catalina. Y lo encuentro de una habilidad, de una inteligencia, lo encuentro sensato”, lanzó la mediática, que concluyó su comentario agradeciendo que haya otros comunicadores que hayan sido “capaces de sacar su parte política” para “mirar lo que está ocurriendo a su alrededor”.

“Qué rico que estamos teniendo a periodistas que son capaces de sacar su parte política, dejarla en un costado, y mirar con lentes larga vista lo que está ocurriendo alrededor. A ver, sin los lentes larga vista yo no veía mucho esta cuestión. A ver, no, no, no. Esto no es así”, finalizó.